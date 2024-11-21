ليفاندوفسكي: قلت "نعم" لمانشستر يونايتد رغم عدم فهم فيرجسون.. ولهذا فشلت الصفقة!

البولندي يروي تفاصيل الصفقة التي لم تتم

كشف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة أنه كان قريبًا في وقت سابق من التوقيع لمانشستر يونايتد، قبل أن يرحل عن بوروسيا دورتموند.

وقال ليفاندوفسكي في البودكاست الخاص بنجم مانشستر يونايتد الأسبق ريو فيرديناند: "أتذكر تلك المحادثة في عام 2012، لقد جرت مكالمة هاتفية مع أليكس فيرجسون، لكنني لم أفهم لهجته الاسكتلندية!".

وأردف: "عندما يتصل بك السير أليكس فيرجسون، لا يمكنك أن تقول لا، خاصة عندما يكون عمرك 22 أو 23 عامًا".

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وعن أسباب فشل انتقاله إلى يونايتد آنذاك قال: "لقد تحدثت مع إدارة دورتموند وقادة الفريق، أخبروني أنهم بحاجة لي وإنهم لن يبيعوني، كنت مهمًا جدًا بالنسبة لهم، ولم يكن الوقت الأفضل للرحيل".

وأردف: "كان من الصعب جدًا اتخاذ قرار، خاصة أن مانشستر يونايتد كان في أفضل أحواله، قلت نعم في البداية ولكن لم يكن التوقيت الأفضل للرحيل، وقضيت وقتًا سعيدًا في دورتموند".