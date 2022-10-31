ليفاندوفسكي: غير نادم على برشلونة .. وتوقعت صعوبة أول موسم!

علي رفعت
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Robert Lewandowski 2022-23Getty
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روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي سعيد في كتالونيا.

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق برشلونة على فخره وسعادته لتواجده مع النادي الكتالوني، بالرغم مما يمر به الفريق مؤخرًا من تراجع كبير على المستوى الأوروبي.

وقال ليفاندوفسكي لصحيفة "ماركا": "برشلونة يجب أن يتواجد في دور الـ 16، علينا أن نكون أكثر ذكائًا في بعض المواقف، في كرة القدم عليك في بعض الأحيان أن تعرف كيف تفوز، وليس كيف تلعب من أجل أن تفوز، وذلك ما حدث معنا".

وأضاف: "تلك الأشياء تجعلنا أكثر قوة في المستقبل، وقبل أن أنضم إلى برشلونة كان لدي إدراك كامل أن الموسم الأول سيكن صعبًا، نحن بصدد إعادة البناء".

وأردف: "أنا في النادي الذي أردته وعندما تشعر بالراحة والسعادة كل شيء يصبح أفضل، أنا حيث حلمت أن أكون وأشعر بالفخر".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد غادر دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من بايرن ميونخ مرتين وإنتر في دور المجموعات وللعام الثاني على التوالي.

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من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

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  • 17%باريس سان جيرمان
  • 10%ليفربول
  • 40%فريق آخر
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