ليفاندوفسكي ساخرًا من الكرة الذهبية : بنزيما يستحقها!

النجم البولندي يعود إلى ما حدث في 2020

يبدو أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يجد صعوبة هائلة في نسيان عدم فوزه بالكرة الذهبية عام 2020، مع إيمانه بأن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد هو الأقرب لنسخة العام الحالي.

نجم برشلونة الحالي تصدر الترشيحات في 2020 لتحقيق الكرة الذهبية بسبب مستوياته المبهرة مع بايرن ميونخ، ولكن اللجنة المنظمة قررت إلغاء الجائزة بسبب توقف المباريات بعد تفشي فيروس كورونا.

وأما بالنسبة لجائزة هذا العام فمن غير المتوقع أن يفوز بها البولندي، بوجود منافسة شرسة بين كيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي مع بنزيما وتيبو كورتوا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لـ"Movistar Plus":"ربما يكون بنزيما أحد المفضلين للفوز بالكرة الذهبية خلال هذا العام، بالطبع إذا لم يلغوها فمن المحتمل أن يفوز بها".

ويتفق العديد من المتابعين مع ما قاله نجم برشلونة، بعد الموسم المبهر الذي قدمه المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد والدور الذي لعبه في تحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي.

وهو ما يمنحه الأفضلية على دي بروينه الذي لم يحصل سوى على الدوري الإنجليزي مع سيتي، بينما لا يبدو منح الجائزة لحارس مرمى شيئًا مألوفًا لذلك بنزيما يعتبر أقرب من كورتوا أيضًا.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي سجل 55 هدفًا وصنع 10 مع بايرن ميونخ وتوج بدوري أبطال أوروبا والدوري الألماني في العام الذي شهد إلغاء الكرة الذهبية.

وبنفس العام تم تتويج المهاجم المخضرم كأفضل لاعب في أوروبا وحصل أيضًا على جائزة الأفضل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.