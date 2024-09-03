ليفاندوفسكي: برشلونة ربح رهانه على فليك .. وأخشى السقوط في هذا الفخ!

المهاجم البولندي يكشف الفارق بين تشافي وفليك

أبدى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رضاه عن بدايته المميزة مع الفريق هذا الموسم، كاشفًا عن توجيهات المدرب الألماني هانز فليك للاعبي البارسا.

واستهل برشلونة مشواره في الموسم الجديد، بالفوز في 4 مباريات على التوالي بالدوري الإسباني أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو ورايو فايكانو بنفس النتيجة (2-1)، قبل أن يكتسح بلد الوليد (7-0)، محققًا العلامة الكاملة (12 نقطة).

وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي: "أنا راضٍ تمامًا عن البداية القوية التي حققها برشلونة وعن مستواي مع الفريق. تسجيل 4 أهداف في بداية الموسم أمر رائع، يمنحك الثقة من جهة، والهدوء من جهة أخرى".

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ولا يريد المهاجم البولندي أن يقع في فخ نشوة انتصارات برشلونة في بداية الموسم، قائلًا: "لقد بدأنا بشكل جيد، وتعثرنا أحيانًا وأحيانًا قمنا بالأمر الصحيح، لكن الموسم طويل، ولا يزال من الممكن حدوث أشياء كثيرة".

وأضاف: "الرهان على فليك أمر إيجابي وكما قال هانز من البداية، فهو يريد إنشاء فريق هجومي يخلق الفرص ويسجل العديد من الأهداف، ويضغط بشكل جيد".

وتابع ليفاندوفسكي: " بسبب السن، هناك لحظات لا يمكن أن تحدث لي مرة أخرى، غيرت موقفي تمامًا تجاه الحياة والرياضة، أتعامل الآن مع الأمور بشكل مختلف من أجل الاستمتاع. هناك أشياء معينة يجب أن تفعلها دون أن تندم عليها يومًا ما".

وختم: "أركز حاليًا على المباراتين المقبلتين ضد إسكتلندا وكرواتيا في دور الأمم الأوروبية، وهما منافسان جيدان ومثيران للاهتمام".