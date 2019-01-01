ليفاندوفسكي يكرر طلبه لإدارة بايرن ميونخ

بايرن خسر السوبر من دورتموند

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، إدارة فريقه بالمزيد من التدعيمات بعد خسارة السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند.

دورتموند تغلب على بايرن ميونخ بهدفين نظيفين مساء السبت في اللقاء الذي احتضنه ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

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وقال ليفاندوفسكي للمراسلين: "أعتقد اليوم كان واضحاً أننا افتقدنا لاعبون على مقاعد البدلاء قادرون على الدخول وتقديم الإضافة".

وأكمل: "رأيي لم يتغير، واليوم رأينا أننا نفتقد للعدد الكافي من اللاعبين المحترفين، وكان واضحاً تأثير الأمر".

واختتم البولندي: "أنا حزين لأننا خسرنا المباراة بأنفسنا، ارتكبنا أخطاء بسيطة، وبعد استقبال الهدف الأول لم نؤمن بالعودة في النتيجة".

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وسبق لليفاندوفسكي وعديد من لاعبي الفريق أن طالبوا الإدارة بالمزيد من التدعيمات لصفوف الفريق استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل.