ليفاندوفسكي: الكرة الذهبية محسومة لميسي!

هل يفوز ميسي بالكرة الذهبية الثامنة؟

يعتقد مهاجم نادي برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، أن ليونيل ميسي في صدارة الأسماء المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023 بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.

إذ قدم البرغوث عروضًا قوية للغاية في مونديال قطر، وسجل 7 أهداف منهم 2 في النهائي ضد فرنسا، ولعب دورًا كبيرًا في حسم اللقب الأغلى لصالح الأرجنتين.

وعن ذلك، تحدث ليفاندوفسكي مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وقال: "ربما يكون هناك لاعب آخر يلعب مع نفس النادي (كيليان مبابي)، ولكن هناك كأس عالم واحد فقط يقرر من سيفوز بها هذا الموسم، وليو الآن في المركز الأول بالتأكيد بسبب ما حققه".

وعن مزاملة ميسي في برشلونة، أضاف: "الأمر لا يعود لي بالطبع، نرى أنه يلعب الآن مثل" صانع الألعاب "، ربما يسجل عددًا أقل من الأهداف ويمنح المزيد من التمريرات لزملائه في الفريق رغم استمراره في تسجيلها، ولكن مقارنة بالأوقات الأخرى إنه الآن لاعب كرة القدم الذي يحلم أي مهاجم باللعب معه".

جدير بالذكر أن مهاجم برشلونة سيعود إلى الملاعب في 31 ديسمبر ضد إسبانيول، بينما من غير المتوقع أن يشارك ميسي مع باريس سان جيرمان مرة أخرى حتى مواجهة الدوري المحلي ضد لانس في 2 يناير.