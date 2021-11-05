ليفاندوفسكي الجديد يكلف فريقه المقبل 80 مليون يورو!

حاول آرسنال أن يتحصل على خدمات دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا بتقديم عرض تصل قيمته إلى 80 مليون يورو لإدارة النادي الإيطالي.

ويعد فلاهوفيتش أحد أبرز المهاجمين في العالم بالسنة الأخيرة، وذهب البعض لنعته بليفاندوفسكي الجديد لتشاركهما في العديد من الخصائص الفنية والبدنية.

ويحظى اللاعب الصربي باهتمام العديد من الأندية الكبرى، غير أن التحركات الرسمية الأولى أتت عبر آرسنال، الذي أوشك على الاتفاق مع فيورنتينا حيال الصفقة.

مع ذلك، تؤكد شبكة "سكاي إيطاليا" أن فلاهوفيتش ووكيل أعماله يفضلان الانتظار لعروض أخرى وعدم التسرع في اختيار آرسنال.

أكثر الفرق الطامحة في التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا كان يوفنتوس، ولكن فيورنتينا أعلن عبر رئيسه أنه غير مستعد للتفاوض مع البيانكونيري تحديدًا حول نجمه.

برشلونة يستقر على بديل أجويرو من الدوري الإنجليزي

في الوقت نفسه، برز مانشستر سيتي كوجهة محتملة للاعب الذي ارتبط أيضًا بتشيلسي، باعتبار أن الأندية الإنجليزية أكثر من يمكن دفع الأموال بعد الأزمات الاقتصادية التي ضربت فرق أوروبا مؤخرًا.

فلاهوفيتش لعب هذا الموسم مع فيورنتينا 12 مباراة في مختلف المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

ووصل فلاهوفيتش إلى فلورنسا في صيف 2018 قادمًا من بارتيزان الصربي نظير قرابة 2 مليون يورو فقط، وينتهي عقده في 2023.

ونظرًا لاقتراب نهاية عقده ورفضه التجديد، ستعمل إدارة فيورنتينا على بيعه في الصيف المقبل على أقصى تقدير للكسب ماديًا من خلفه بدلًا من الرحيل مجانًا في الصيف التالي.