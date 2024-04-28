ليفاندوفسكي: اختيار الفائز بالكرة الذهبية صعب، لكنها بين هذا الثنائي!

الكرة الذهبية لن تخرج عن هذا الثنائي...

يعتقد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أن جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، ستشهد صراعًا كبيرًا ولكنها، لن تخرج بين الثنائي، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وجود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، عن جائزة الكرة الذهبية: "من الصعب التكهن بالفائز من الآن، فلدينا مباريات اليورو، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن حتى تلك اللحظة الثنائي كيليان مبابي، وبيلينجهام، من أبرز اللاعبين في العالم بالنسبة لي".

ولازال يشعر المهاجم البولندي، حتى الآن بالأسف لعدم حصوله على الجائزة، في عام 2020 أو 2021، إذ يرى أنه كان في أفضل مرحلة في مسيرته، مع بايرن ميونخ.

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وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته: "أحد الأصدقاء أرسل لي إحصائية، أنني سجلت 100 هدفًا في 85 مباراة، عام 2020 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لي، كنت في أعلى مستوياتي، وفزنا بكل شيء وإذ حصلت على الجائزة الآن عن عام 2020 بعد أربع سنوات، فسيكون ذلك شرفًا عظيمًا وسأقبل الجائزة بالطبع".

ولم يتمكن المهاجم صاحب الـ 35 عامًا، من الفوز بالجائزة في عام 2020، بعد الغائها بسبب جائحة كورونا، ثم فاز بها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في عام 2021.