ليفاندوفسكي: أفضل لاعب في التاريخ؟ لا يوجد!

ما هو رأي ليفاندوفسكي في اللاعب الأفضل في التاريخ؟

قال النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ إنه لا يوجد لاعب في تاريخ كرة القدم من الممكن أن يطلق عليه لقب الأفضل على الإطلاق.

النجم البولندي ليفاندوفسكي انتزع جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم لعام 2020 على حساب الثانئي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

الجائزة حصل عليها النجم البولندي ومهاجم نادي بايرن ميونخ بسبب كل ما قدمه مع الفريق البافاري هذا العام على الجانب الفردي والجماعي.

نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي لديه قائمة طويلة من نجوم كرة القدم في الماضي والحاضر يعجب بكل من بداخلها، لكنه لا يستطيع اختيار أفضل لاعب على الإطلاق.

ليفاندوفسكي نفسه لديه الآن ادعاء قوي بأنه يجب النظر إليه في نفس الوقت مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يواصل تحطيم الأهداف بمعدل ينذر بالخطر بالنسبة لأبطال ألمانيا وأوروبا.

في حديثه إلى لوثر ماتيوس في مقابلة مع بيلد، لم يوافق ليفاندوفسكي على تسمية لاعب واحد فقط بأنه يستحق أن يحمل لقب الأفضل على الإطلاق.

وأضاف: "لا يوجد لاعب واحد يمكن تمييزه على بقية لاعبي كرة القدم في التاريخ، آخر 10 سنوات و 15 سنة ميسي ورونالدو ورونالدينيو وسابقا المهاجم البرازيلي رونالدو".

وتابع: "هناك دائمًا مواهب غير عادية تظهر في كل جيل، مظاهر تنقل ببساطة العبقرية في كرة القدم، نجح نجوم العالم في جعل الأمور الصعبة تبدو سهلة وبسيطة على مدار سنوات".

سكة جوارديولا سالكة وصلاح جاهز للانتقام من راموس .. ردود الأفعال على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وحول مثله الأعلى في طفولته قال ليفاندوفسكي: "أتذكر تحديدًا عندما كنت في السادسة من عمري، لم يكن لدي سوى مثل أعلى واحد وهو الأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو".