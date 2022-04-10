ليفانتي ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

ليفانتي 1×2 برشلونة

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63' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيدري يسجل هدف التقدم لبرشلونة بتسديدة ررررائعة على يمين الحارس

61' خطيرررررة لبرشلونة، عررضية من ألبا ورأسية ررائعة من أوبا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

58' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوباميانج يسجل التعادل برأسية قوووية بعد عررضية رائعة من ديمبيلي

تبديلين لبرشلونة بدخول بيدري وجافي

55' أووووووووووووه شتيجن يتألق ويتصدى لركلة الجزاء ويحرم ليفانتي من مضاعفة النتيجة

54' غير معقوووووول! ركلة جزاء ثانية لليفانتي بعد لمسة يد على جارسيا

51' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول موراليس يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويسجل الأول لليفانتي

رررركلة جزاااااء لفريق ليفانتي بعد تدخل قوي من ألفيش

48' خطيرررررة لبرشلونة، عرررضية من ديمبيلي ورأسية قوووية من توريس ولكن حارس ليفانتي يتألق ويُخرج الكرة لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

44' تسديدة قووووية من دي يونج ولكن الكرة عالية عن مرمى ليفانتي

42' تسديدة قوووووية من رادويا ولكن الكرة تمر بجوار القائم

38' عرررضية من ألبا ولكن مدافع ليفانتي فيزو يشتت الكرة لركنية

29' خطيررررة مرة أخرى من ليفانتي، عرررضية من الجهة اليمنى ولكن أراوخو ينقذ الموقف

28' عرررضية خطيرررة من الجهة اليسرى لليفانتي ولكنها تمر بسلام على دفاع برشلونة

25' أووووووووووووووووووه جارسيا ينقذ هدف محقق ويشتت كرة من على خط المرمى بعد ان انفرد موراليس بشتيجن

20' أوووووووه فيران توريس يهدر فرصة خطيرة، تمريرة رائعة من شتيجن إلى فيران الذي يسدد ولكن حارس ليفانتي يمسك الكرة

19' برشلونة يفشل في اختراق دفاع ليفانتي حتى الآن

12' سيطرة واستحواذ من برشلونة ولكن دون صنع أي فرص خطيرة على مرمى ليفانتي

4' خطيررررة لفريق ليفانتي، تسديدة من كامبانيا ولكن شتيجن يمسك بالكرة

1' برشلونة يرد بمحاولة بقدم دي يونج، الهولندي يسدد الكرة قوووية ولكنها تعلو العارضة بقليل

0' خطيررررة من ليفانتي، تمريرة خاطئة من ألفيش، الكرة تصل إلى موراليس الذي يسدد الكرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - رونالد أراوخو- داني ألفيش

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - نيكولاس جونزاليس

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

تشكيل ليفانتي:

يبدأ مدرب الفريق بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

داني كارديناس

فرانسيسكو خافيير - روبين فيزو - سيرجيو بوستيجو - روبيرتو بيير - خورخي ميرامون

نيمانيا رادويا - ييبيلو - خوسيه كامبانيا

لويس موراليس - روجر مارتي

ALINEACIÓN | Con este 1️⃣1️⃣ nos mediremos al @FCBarcelona_es en el Ciutat de València 💙❤️#LevanteBarça 🔛 pic.twitter.com/WweeAKIAXv — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) April 10, 2022

في المقابل، يتواجد ليفانتي في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، ويبتعد الفريق عن مراكز البقاء في الدوري بفارق 7 نقاط، ويحتاج إلى الانتصار بأي طريقة من أجل الحفاظ على فرصته في النجاة من الهبوط.

يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق 3 نقاط عن إشبيلية وصيف الترتيب ولكن العملاق الكتالوني لعب مباراتين أقل من الفريق الأندلسي، لذا فالفرصة كبيرة في اقتناص المركز الثاني إذا واصل تحقيق النتائج الإيجابية.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في إطار مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سويداد دي فالنسيا.