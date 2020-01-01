ليفانتي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ليفانتي 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

ريال مدريد متحفز أيضًا ليستمر على صدارة ترتيب الليجا في ظل المطاردة الشرسة من البرسا له، وأي تعثر سيمنح الفرصة للنادي الكتلاني للتساوي معهم ومن ثم مقاسمة الصدارة وازدياد حدة النزاع على اللقب.

في الوقت نفسه فإن صغير مدينة فالنسيا لن يكون خصمًا هينًا بالنسبة للفريق العاصمي، وليس أدل على ذلك من المعاناة التي ظهرت على برشلونة في كلتا المباراتين أمامهم.

هذه المباراة ستكون بمثابة البروفة النهائية للقمة المرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي الفريق الملكي مع مانشستر سيتي، مما قد يُجبر المدرب زين الدين زيدان على إراحة بعض نجومه خشية الإصابات أمام ليفانتي.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد مع مضيفه ليفانتي، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./