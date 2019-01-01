ليفانتي يتبرع بملعبه للوقاية من المخاطر النووية

تجربة فريدة من نوعها لفريق مدينة فالنسيا

أوردت تقارير إسبانية إعلامية أن نادي ليفانتي تبرع بملعبه للجيش الإسباني في الأيام الماضية من أجل الوقاية من المخاطر النووية والإشعاع.

وخاض ليفانتي آخر مباراتين له في الليجا خارج ملعبه أمام إشبيلية، وقبلها ليجانيس، ليكون الملعب لقرابة الشهر غير مستغل كروياً.

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وأوضحت "ماركا" أن وحدة الوقاية من المخاطر النووية والكيماوية والإشعاعات في الجيش الإسباني استخدمت ملعب "كويدات دي فالنسيا" لعمل محاكاة لهجوم.

ويمتلك ليفانتي حالياً 11 نقطة من تسع مباريات خاضها الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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ويلعب ليفانتي الجولة المقبلة أمام إسبانيول الأحد المقبل على ملعبه بعد انتهاء التجارب العسكرية.