"ليش زعلان؟" .. الاتحاد يُعلن عن تطور هام بشأن كريم بنزيما!

تطور جديد بشأن مستقبل بنزيما

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كشف نادي الاتحاد عن تطور جديد يخص النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، بعد أن غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية.

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وفضّل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو عدم التعجل في ضم بنزيما بالمباريات الرسمية للفريق، وذلك بسبب عدم جاهزيته البدنية، حيث أكد على أنه سيشارك مع الفريق حال جاهزيته.

ونشر حساب نادي الاتحاد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه بنزيما الذي شارك في التدريبات الجماعية للفريق، معلقًا عليه: "كن مستعدًا، الأسطورة عاد".

وعلق أحد الجماهير على الفيديو المنشور قائلًا: "ليش زعلان؟"، في إشارة إلى أن بنزيما ظهرت عليه علامات الحزن طوال الفيديو المنشور له من تدريبات العميد.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق نافباخور الأوزبكي مساء يوم الخميس المقبل، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، باللقاء الذي سيقام في أوزبكستان.

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