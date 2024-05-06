"ليش بيخسر".. أطفال في عائلة محمد نور يتركون الاتحاد لتشجيع هذا النادي!

هزائم الاتحاد في عيون الأطفال..

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كشف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، عن مفاجأة حول قيام نجله وطفل من أقاربه بتغيير ميولهما الكروية من تشجيع العميد بسبب هزائمه المؤخرة.

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ومر الاتحاد بموسم كارثي تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد خروجه من الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، وربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، ودوري أبطال آسيا، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ونهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، علمًا بأنه فيما عدا المونديال، كان خروج الاتحاد من كافة البطولات على يد الهلال.

"ليش بيخسروا!".. هكذا علق طفلان من أقارب محمد نور، بعدما غيرا ميولهما من الاتحاد إلى النصر، وأضاف نور "ولدي عبد الله وولد أختي يوسف نقلا للنصر، أطفال ويريدون أن يفرحوا".

وفتحت جماهير الاتحاد، النار على المدرب جاياردو، بعد الهزيمة الأخيرة أمام أبها، المُصارع على البقاء، بنتيجة (1-3)، في مباراة الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث بات الأرجنتيني مطالبًا بالرحيل عن قلعة العميد في نهاية الموسم، بعد النتائج الكارثية، والخروج دون بطولات.

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وبات الأمل الوحيد أمام الاتحاد، في احتلال مركز مؤهل للبطولات الآسيوية في الموسم المقبل، سواءً الثالث المؤهل إلى دوري النخبة الآسيوي، أو الرابع الذي يؤهل إلى بطولة المستوى الثاني (دوري أبطال آسيا 2)، فيما يحتل العميد المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة من 30 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي الثالث، ونقطة عن التعاون الرابع.

وكان محمد نور قد لعب في صفوف الفريق الأول بنادي الاتحاد، في الفترة بين 1997 و2013، وتوج بالعديد من الألقاب، مثل دوري أبطال آسيا (مرتين) والدوري السعودي (7 مرات)، والبطولة العربية، قبل انتقاله إلى النصر، حيث لعب موسمًا واحدًا، توج فيه بلقب الدوري وكأس ولي العهد، قبل عودته إلى قلعة العميد، فيما تقرر إيقاف نور لمدة 4 سنوات في ديسمبر 2016، بداعي إيجابية عينة المنشطات.

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