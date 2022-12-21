ليس 200 مليون يورو .. النصر يكشف حقيقة عرض رونالدو الخيالي

راتبه أقل من 200 مليون يورو ونادي قطري يقدم عرضًا جادًا، مستقبل رونالدو بين قطر والسعودية.

يستمر مسلسل مصير كريستيانو رونالدو في الغموض، مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية، ومع تأكيدات من اللاعب نفسه بعدم انتقاله إلى النصر السعودي، على عكس معظم التقارير التي أكدت انضامه إلى العالمي في الفترة الشتوية.

وكشف تقرير صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو سينضم إلى النصر ولكن لن يكون راتبه 200 مليون يورو كما زعمت العديد من التقارير، وبحسب ما نقلته الصحيفة الإسبانية من مصدر مُطلع بنادي النصر فإن الراتب السنوي المعروض على رونالدو لن يصل إلى المبلغ المذكور أعلاه، حيث أن أعلى سقف للأجور بين لاعبي فارس نجد، هو الذي يتقاضاه اللاعب البرازيلي تاليسكا والذي لا يتجاوز 10 ملايين في السنة.

وبينما ينفي النصر واللاعب البرتغالي بشكل قاطع قبول كريستيانو للعرض حتى الآن، فإن خيارات اللعب في أوروبا تُصبح أقل أمام مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن رونالدو حصل على عرض جاد من نادي السد القطري.

الجدير بالذكر أن رونالدو يدخل السوق كلاعب مجاني ويمكنه التوقيع مع النصر في أي وقت دون الحاجة إلى انتظار فتح نافذة الانتقالات الشتوية، والتي ستبدأ بين 1 يناير إلى 28 من الشهر ذاته في المملكة العربية السعودية.