ليس وحده .. الكشف عن التعليمات التي أشعلت الصراع بين رونالدو وتين هاج

مشاكل عديدة واجهها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب إريك تين هاج، مما أدى إلى رحيله للنصر السعودي في يناير 2023.

اللاعب خرج في مقابلة صحفية شهيرة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، للحديث عن المصاعب التي واجهها مع الهولندي، ويبدو أنه رغم رحيل البرتغالي، إلا أن هذه المشاكل لا تزال مستمرة مع كاسيميرو ورافاييل فاران أيضًا.

موقع "TheAthletic" كشف عن التفاصيل الدقيقة وراء خلاف رونالدو وتين هاج، حيث أكد أن نجم النصر الحالي اعترض على التعليمات المطلوبة منه في التدريب، والتي كان من المقرر القيام بها في المباريات أيضًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أن تين هاج أراد من رونالدو الضغط من الأمام، عن طريق مطاردة المدافع الأول ثم حارس المرمى، وهو ما لم يقم البرتغالي بالاستجابة له بالشكل المقنع لمدربه.

ويُقال إن مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق، كان يفضل الاعتماد على أسلوبه الخاص، في ظل إيمانه بأن تين هاج لا يستخدمه بالشكل الأمثل في الملعب للفوز بالمباريات.

والمثير أن هذا الأمر لم يحدث فقط معه، بل هناك أيضًا فاران وكاسيميرو، حيث تعجب كل منهما من منح الكثير ممن الأهمية لمركز اللاعب، بدلًا من حرية الحركة التي تمتعا بها في ريال مدريد.

جدير بالذكر أن تين هاج ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن مانشستر يونايتد، ولكن إدارة النادي استقرت في النهاية على استمراره لموسم آخر حتى نهاية عقده في 2025.