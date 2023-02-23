"ليس هنا ليسدد 70 كرة" .. رياض محرز وبيب جوارديولا يدافعان عن "المعزول" إرلينج هالاند

هالاند لم يتمكن من مساعدة مانشستر سيتي على الفوز أمام لايبزيج في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا..

خرج الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، للدفاع عن النرويجي إرلينج هالاند مهاجم الفريق، بعد ظهوره بشكل مخيب مساء الأربعاء أمام لايبزيج الألماني في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

مانشستر سيتي تعادل أمام لايبزيج بهدف لمثله في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "ريد بول أرينا" في ألمانيا، ليتأجل حسم المواجهة إلى مباراة الإياب التي تقام على ملعب "الاتحاد" بعد أسبوعين.

هالاند كان كالشبح تمامًا في تلك المباراة، لدرجة أنه لمس الكرة أربع مرات فقط في منطقة المنافس خلال 90 دقيقة من اللعب، لتعود من جديد الشكوك حول توافقه مع منظومة مانشستر سيتي، رغم أهدافه الغزيرة مع الفريق.

لكن رغم الانتقادات، قرر محرز وجوارديولا الدفاع عن هالاند، بالتأكيد على أهميته للفريق.

محرز قال في تصريحات لقناة "+Canal" الفرنسية: "المدرب يريده أن ينخرط أكثر في اللعب، لكنه مهاجم قوي وسريع ونحن نعرف صفاته".

وأضاف: "لا يجب أن يلتقط الكرة أو يذهب للحصول عليها بنفسه، ليس هنا ليلمس الكرة 70 مرة في المباراة الواحدة".

فيما أوردت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية رد جوارديولا على سؤال بشأن هالاند في المباراة، حيث قال الإسباني: "هالاند تكيف بنسبة 100% مع مانشستر سيتي، علينا أن نجده أكثر في المباراة، ونمرر له بشكل منتظم".

وتمكن هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي من تسجيل 32 هدفًا في 32 مباراة خاضها في كافة المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 هدفًا حتى الآن.