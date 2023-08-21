ليس هالاند ولا مبابي .. مهاجم مفاجئ يتصدر هدافي أوروبا في 2023!

إحصائية تكشف عن المهاجم صاحب أفضل معدل تهديفي في أوروبا خلال عام 2023.

رغم السجل التهديفي المذهل الذي يملكه النرويجي إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنهما لا يتصدران قائمة أفضل هداف في أوروبا من حيث عدد الدقائق الملعوبة.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت في تقرير خاص بها أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر هو صاحب أفضل معدل تهديفي بالنظر إلى عدد الدقائق الملعوبة خلال عام 2023.

التقرير كشف أن لاوتارو يسجل هدفًا كل 89.81 دقيقة لعب، حيث سجل 16 هدفًا خلال 24 مباراة خاضها مع إنتر في 2023.

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المثير أن النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي، وهداف "سيري آ" في الموسم الماضي يحتل المركز الثاني في القائمة، حيث يسجل هدفًا كل 92.85 دقيقة لعب، بعدما شارك في 22 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا.

المركز الثالث في قائمة "لا جازيتا" يشهد حضور كيليان مبابي، الذي يسجل هدفًا كل 95.59 دقيقة لعب، بعدما تمكن من هز شباك المنافسين 17 مرة خلال 20 مباراة.

ورغم سجله التهديفي المذهل رفقة مانشستر سيتي، إلا أن هالاند يأتي رابعًا في القائمة، بمعدل تسجيل يبلغ هدفًا كل 101.47 دقيقة لعب، حيث سجل 17 هدفًا مثل مبابي لكن في 22 مباراة.

وفي المركز الخامس في القائمة، يأتي هاري كين قائد توتنهام السابق، ونجم بايرن ميونخ الألماني، الذي يبلغ معدله هدفًا كل 114.67 دقيقة لعب، بعدما شارك في 23 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا.