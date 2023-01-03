ليس مينديش .. عمولة ضخمة لوكيل رونالدو الجديد في صفقة النصر

العلاقة توترت بينهما الفترة الأخيرة

Shahid

قام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإنهاء علاقته بوكيل أعماله جورج مينديش، ليقوم مديره الشخصي بإدارة كافة الأمور الخاصة بمسيرته.

مينديش يعتبر أحد أقوى الوكلاء في العالم، وعمل مع رونالدو لفترة تصل إلى عقدين من الزمن، وساهم في جميع انتقالاته على مدار مشواره الكروي.

ولكن صحيفة "A Bola" البرتغالية أكدت أن ريكاردو ريجوف المدير الشخصي لرونالدو هو من قام بالتفاوض لإتمام صفقة انتقال صاحب الـ37 سنة إلى النصر السعودي.

وأشارت إلى أن مينديش لم يشارك في عملية المفاوضات، حيث اضطر رونالدو إلى الاستماع لبعض الأشخاص المقربين له للحصول على النصيحة بعد توتر علاقته بوكيل أعماله.

وقالت الصحيفة إن ريجوف حصل على عمولة قيمتها 26 مليون جنيه استرليني في صفقة انتقال رونالدو إلى النصر، والتي سيحصل من خلالها اللاعب على راتب سنوي قيمته 173 مليون استرليني، مع الاستمرار في دور مختلف كاستشاري بعد اعتزاله كرة القدم.

يذكر أن رونالدو التقى بريجوف للمرة الأولى عندما قام بالتوقيع مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية في 2003، حيث كان يعمل وقتها كمدير تنفيذي لتسويق العلامة التجارية للشركة في البرتغال.

Shahid