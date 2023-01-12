ليس مورينيو ولا زيدان .. إنريكي الأقرب لتدريب البرازيل!

لويس إنريكي يتصدر حاليًا قائمة المرشحين لتدريب منتخب البرازيل.

يستعد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لإحداث مفاجأة من العيار الثقيل، حيث يتواصل مع لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، من أجل تولي مهمة تدريب منتخب البرازيل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن إنريكي أصبح هو المرشح الأوفر حظًا لقيادة منتخب البرازيل، حيث يدعم إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم هذا الخيار بشدة.

وتعد قضية مدرب البرازيل الجديد من القضايا الملحة على جدول أعمال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خاصة بعد توديع منافسات كأس العالم 2022 من ربع النهائي، ورحيل تيتي المدير الفني السابق عن منصبه.

ويريد رئيس الاتحاد البرازيلي الجديد، الذي تولى منصبه في مارس من العام الماضي، إحداث تغيير في كرة القدم البرازيلية، حيث من المفترض أنه سيغير قاعدة وجود مدرب محلي للمنتخب، ويبحث بالفعل في السوق عن أسماء عالمية لتولي تدريب "السيليساو".

ويعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي هو خياره الأول، لكن المدرب الإسباني ليس قريبًا حتى من مغادرة النادي الإنجليزي.

وإلى جانب جوارديولا، ترددت أسماء زين الدين زيدان، وكارلو أنشيلوتي، وجوزيه مورينيو، لكن اسم إنريكي اكتسب قدرًا أكبر من القوة في الآونة الأخيرة.

ومع سمعة إنريكي في الاستعانة باللاعبين الشباب في منتخب إسبانيا، فإن ذلك منحه أفضلية على كل منافسيه.

لكن أعضاء الاتحاد البرازيلي يرغبون في التمسك بقاعدة وجود مدرب وطني للمنتخب، وتردد بالفعل اسم فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي الحالي، والذي أُطلق عليه طوال مسيرته لقب "جوارديولا البرازيلي"، لكن حقيقة أنه لم يفز بأي لقب في مسيرته ليست في صالحه.