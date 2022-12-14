ليس مورينيو .. مرشح جديد لتدريب البرتغال مع اقتراب إقالة سانتوش

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Portugal Fernando SantosGetty Images
البرتغالفيرناندو سانتوسكأس العالمPaulo Fonsecaخوسيه مورينيو

أصبحت إقالة فرناندو سانتوش من تدريب منتخب البرتغال أقرب من أي وقتٍ مضى، وتتزايد التكهنات حول خلفيته.

أصبحت إقالة فرناندو سانتوش من تدريب منتخب البرتغال أمرًا وشيكًا، خاصة بعد الخروج من ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022، وسط العديد من التكهنات حول خليفته.

منتخب البرتغال سقط في ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام منتخب المغرب بهدف دون رد، ليصبح سانتوش تحت ضغط كبير للغاية.

وخرجت تقارير برتغالية خلال الأيام القليلة الماضية لتؤكد أن جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة سانتوش في تدريب "الرحالة".

لكن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن باولو فونسيكا المدير الفني لنادي ليل الفرنسي، أصبح المرشح الأول حاليًا بالنسبة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

فونسيكا تولى تدريب فريق ليل خلال الصيف الماضي، ويمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2024، لكن قلب الدفاع السابق قد يشعر بالإغراء لتولي تدريب منتخب البرتغال.

التقرير أشار إلى أن أسلوب فونسيكا الهجومي الجذاب قد يكون مرضيًا لجمهور البرتغال، الذي سئم في كثير من الأحيان من أسلوب سانتوش المتحفظ.

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  • 57402ألمانيا، 2014
  • 108959إسبانيا، 2010
  • 39442إيطاليا، 2006
285882 الأصوات
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