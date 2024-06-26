"ليس من أفضل 10 لاعبين في العالم" .. فيدال يخالف الجميع بتصريح مفاجئ عن نجم ريال مدريد!

صمت بيريز يحرم أرتورو من حلم اللعب للملكي

يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، ترشيحات نجوم كرة القدم، للفوز بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم المنصرم 2023-2024، إلا أن ذلك لا يتفق مع رأي النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس السابق.

وقال فيدال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عندما سئل عن الفتى البرازيلي صاحب الـ23 عامًا: "فينيسيوس ليس من بين أفضل 10 لاعبين في العالم، بالنسبة لي هو يفتقد للكثير".

وساهم فينيسيوس بشكل مباشر في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر المحلي خلال الموسم المنصرم 2023-2024، بعدما لعب 39 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

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وتطرق فيدال للحديث عن مفاوضات سابقة بينه وبين ريال مدريد، قائلًا: "كنت على أعتاب الانضمام إلى ريال مدريد قبل انضمام كاسيميرو إلى الميرنجي، وبالطبع كنت أتمنى لو حظيت بفرصة اللعب معهم".

وأضاف: "الصفقة كانت متوقفة على موافقة الرئيس فلورنتينو بيريز، كان عليه فقط أن يقول (نعم) ليتم انتقالي إلى ريال مدريد، لكن الأمر لم يتم في النهاية. كان يجب أن ألعب لهم، لكنهم أعادوا كاسيميرو في النهاية. كنت أتمنى اللعب للريال لأن كل من يذهب إليهم يصبح بطلاً، لأنه ببساطة يفوز بكل شيء".

في سياق آخر، أبدى لاعب فريق كولو كولو التشيلي حاليًا، أن منتخب بلاده خسر كثيرًا بسبب عدم تواجده في القائمة التي تشارك ببطولة كوبا أمريكا 2024، موضحًا: "لا شك أن المنتخب التشيلي كان سيختلف شكله كثيرًا إذا كنت معهم".

وختم صاحب الـ37 عامًا: "أتمنى أن يواصل منتخب تشيلي التطور وينجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي، ثم في تصفيات كأس العالم 2026 وهو الهدف الأكبر حاليًا".

يذكر أن منتخب تشيلي لم يحقق أي انتصار حتى الآن في كوبا أمريكا، حيث تعادل سلبيًا مع بيرو في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم خسر (0-1) من الأرجنتين، فجر اليوم الأربعاء في الجولة الثانية.