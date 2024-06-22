ليس محمد الشناوي .. مفاوضات سعودية وقطرية من أجل ضم نجم الأهلي

هل ينتقل نجم الأهلي إلى دوري روشن؟

كشفت تقارير صحفية عن أن أحد نجوم الأهلي المصري أصبح هدفًا لأندية دوري روشن السعودي ودوري نجوم قطر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "الوطن" المصرية، على أن هناك استفسارات من أندية سعودية وقطرية، من أجل التعاقد مع أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن الأندية السعودية والقطرية تُريد أن تعرف موقف النادي الأهلي من بيع أكرم توفيق، بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع القلعة الحمراء.

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ويعد أكرم توفيق أحد العناصر الأساسية في صفوف النادي الأهلي، حيث تألق بشكل لافت للنظر مؤخرًا، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية.

وعانى توفيق خلال الموسم الماضي من قطع في الرباط الصليبي للركبة، الأمر الذي جعله يغيب عن الملاعب لمدة طويلة، قبل العودة الموسم الحالي.