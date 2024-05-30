ليس مجرد هدف .. أيوب الكعبي يكسر رقم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما الأوروبي!

أيوب الكعبي يُبهر الجميع في أول مشاركة أوروبية له

قاد النجم المغربي أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس، لتحقيق أول بطولة أوروبية في تاريخه، بعدما توج بدوري المؤتمر الأوروبي، على حساب نظيره فيورنتينا الإيطالي.

ونجح الكعبي في تسجيل هدف انتصار أولمبياكوس في الدقيقة 116 من زمن المباراة، ليمنح الفريق اليوناني التتويج بأول بطولة أوروبية بتاريخه.

هدف أيوب بالنهائي رفع رصيده إلى 11 هدفًا في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري المؤتمر، ليُطيح بالرقم التاريخي لكريستيانو رونالدو، الذي سجل 10 أهداف في الأدوار الإقصائية في موسم واحد ببطولة أوروبية.

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وكان كريستيانو قد سجل 10 أهداف في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016-17، والتي شهدت تتويجه مع فريقه السابق ريال مدريد باللقب، بعد التفوق على يوفنتوس 4-1 بالمباراة النهائية.

كما يتساوى مع رونالدو في نفس عدد الأهداف النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد الحالي، والذي سجل مع ريال مدريد أيضًا في موسم 2021-22 10 أهداف في الأدوار الإقصائية، ونفس الرقم حققه الكولومبي راداميل فالكاو مع بورتو عام 2011.

وبعدما سجل الكعبي هدف انتصار أولمبياكوس على فيورنتينا، استطاع أن يتفوق على رونالدو وبنزيما وفالكاو أوروبيًا.