“ليس مثل كريستيانو رونالدو” .. جارناتشو يتعرض لصدمة من صديق الدون!

صدمة من صديق كريستيانو رونالدو لموهبة مانشستر يونايتد...

نجح أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، في الحصول على ثناء مشجعي فريقه، بالرغم من الخسارة الأخيرة أمام تشيلسي، بعدما سجل اللاعب الأرجنتيني هدفين.

ويقدم اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، مستويات مميزة مع الشياطين الحمر، جعلت البعض يشببه بكريستيانو رونالدو، لاعب يونايتد السابق، خاصة وأن جارناتشو، أكد في أكثر من مرة أنه يتخذ من الأسطورة البرتغالية قدوة له.

ومن جانبه قال لويس ناني، لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، عن تشبيه جارناتشو برونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرو" الإنجليزية: "عندما أرى أليخاندرو، يذكرني بنفسي إنه يرتدي القميص رقم 17 مثلي، وبدأ بتسجيل الأهداف والتألق عندما ارتدى هذا الرقم وهذا أمر جيد بالنسبة له".

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وأضاف: "إنه لا يخشى مواجهة المدافعين والانطلاقات، وتمرير الكرات وصناعة الفرص المحققة، إنه لاعب جيد للغاية ولديه الكثير من الوقت للتحسن، سيكون لاعبًا رائعًا في المستقبل".

وتابع: "أسلوب لعبه يشبه أسلوب لعبي كثيرًا، وأتمنى له في المستقبل أن يتمكن من الفوز بالألقاب مع النادي ومساعدته على تحقيق النجاحات مرة أخرى".

وعن وضع الشياطين الحمر الحالي، قال النجم البرتغالي: "لسنا معتادين أن يتواجد مانشستر في هذا المركز في الدوري، اعتدنا على أن نكون في المنافسة على الصدارة، لم نتمكن من ذلك في السنوات الماضية، يجب أن نعمل على إعادة الفريق لمكانته مرة أخرى".