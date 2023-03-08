البرتغالي يقدم مستويات سيئة مؤخرًا

أعلن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج أن البرتغالي برونو فيرنانديش سيظل القائد الثاني للفريق على الرغم من موجة الانتقادات التي وجهت للاعب خط الوسط بعد الأداء الكارثي في المباراة التي انتهت 7-0 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

فيرنانديش هو القائد الثاني بعد هاري ماجواي ، الذي ظهر في مباريات قليلة هذا الموسم، والبعض ينادي باختيار لاعبين مثل كارلوس كاسيميرو أو ماركوس راشفورد للقيام بهذا الدور.

واعترف تين هاج بأن فيرنانديش ارتكب أخطاء ضد ليفربول، لكنه أصر على أنه لا يزال عنصرًا رئيسًا في فريقه مسلطًا الضوء على مساهمته الجيدة هذا الموسم.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي: "إنه يلعب موسمًا رائعًا، لقد كان له دور مهم حقًا في الوصول لمكانتنا الحالية، يمنح الطاقة للفريق، ليس فقط بالركض كثيرًا وإنما بالركض بالطريقة الصحيحة والاتجاه السليم، إنه يعطي المثل اللاعبين ويلهمهم".

وأردف: "لكن لا يوجد أحد مثالي، الجميع يرتكب أخطاء، عليه أن يتعلم كما علينا جميعًا أن نفعل، سيقوم بذلك لأنه ذكي، أنا سعيد بوجود برونو فيرنانديش في الفريق وبقيادته عندما لا يكون هاري (ماجواير) في الملعب".