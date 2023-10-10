"ليس مبابي ولا هالاند .. نجم ريال مدريد سيرث عرش رونالدو وميسي"

أسطورة ريال مدريد يرشح لاعبًا مفاجئًا من النادي الملكي لوراثة عرش رونالدو وميسي..

يرى جوتي أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني أن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم النادي الملكي الجديد سيتفوق على النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في سباق "وراثة عرش" ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي أحدث تأثيرًا مذهلاً في ريال مدريد بعد انضمامه إلى الفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو.

وسجل اللاعب الموهوب البالغ من العمر 20 عامًا 10 أهداف لصالح ريال مدريد منذ بداية الموسم، مع معدل تهديفي سمح له بمعادلة أرقام الموسم الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو في "سانتياجو برنابيو".

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يعتبر بيلينجهام الآن من بين لاعبي النخبة، حيث يرى جوتي أن العرش الذي احتله ميسي ورونالدو طوال الجزء الأكبر من عقدين من الزمن يمكن أن يرثه شخص آخر غير هالاند ومبابي.

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وقال جوتي في تصريحات لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني بينما كان ينتقد مبابي: "مشجعو مدريد يحبون بيلينجهام كثيرًا لأنه أظهر أنه يريد القدوم إلى ريال مدريد، بعد الجدل الذي نشأ مع لاعب آخر".

وأضاف: "يلعب بيلينجهام بعض المباريات الرائعة، لقد كان الصراع بين فينيسيوس، مبابي، هالاند، لكن بيلينجهام هو الوحيد الذي أدرك أن عرش ميسي وكريستيانو متاح، وهو يسعى للوصول إليه".

ومع اقتراب مسيرة ميسي ورونالدو من نهايتها، فإن جيلًا جديدًا من المواهب آخذ في الظهور ومن المتوقع أن يتحدى بيلينجهام لاعبين أمثال هالاند ومبابي في سنوات قادمة من أجل الحصول على الكرة الذهبية والجوائز الفردية الأخرى.