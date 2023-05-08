ليس مبابي .. نجم باريس يريد الانتقال إلى ريال مدريد وعقبة أمام الصفقة!

نجم باريسي بقميص ريال مدريد!

ينوي ريال مدريد خطف نجم باريس سان جيرمان، لكن هذه المرة ليس كيليان مبابي هو المستهدف، لكنه الإيطالي ماركو فيراتي صانع ألعاب منتخب إيطاليا ونادي العاصمة الفرنسية.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يعد أحد أهداف بطل كأس ملك إسبانيا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن فيراتي يرى الرحيل إلى ريال مدريد هو الوجهة المثالية، كما أوضح التقرير أن فيراتي على اتصال دائم مع كارلو أنشيلوتي وسيسعده أن يعمل معه مرة أخرى، وأكد التقرير الفرنسي أن فيراتي أخبر المدرب الإيطالي بالفعل بنواياه ورغبته في الانضمام إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أنه من ناحية أخرى يبدو الأمر معقدًا لأن ريال مدريد يكاد يكون جاهزًا للتوقيع مع جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند، وقبل كل شيء لأن فيراتي لديه عقد مع باريس سان جيرمان وريال مدريد غير مستعد للتفاوض مع النادي الفرنسي.

ريال مدريد يرفض الحديث مع باريس سان جيرمان لضم فيراتي أو مبابي، ومن الواضح أن النادي الإسباني لا يريد الجلوس مع باريس سان جيرمان من أجل إبرام أي صفقات بعد ما حدث العام الماضي مع كيليان.