ليس ليستر سيتي جديد بل أفضل .. جيرونا يهدد حظوظ برشلونة وريال مدريد!

جيرونا تفوق على كل أرقام ليستر سيتي!

حقق فريق جيرونا فوزًا جديدًا في الدوري الإسباني على حساب أوساسونا برباعية مقابل هدفين مساء السبت، ليستمر على صدارة ترتيب الدوري الإسباني ولو بشكل مؤقت.

جاء فوز جيرونا ليكون العاشر له هذا الموسم متفوقًا على برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس ومن أمامهم ريال مدريد الذي يلعب مساء الأحد.

البعض قام بتشبيه جيرونا بليستر سيتي في موسمهم التاريخي الذي حقق فيه الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لكن في الواقع، فبداية الفريق الإسباني أفضل بكثير من نظيره الإنجليزي في أفضل مواسمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيرونا يملك حاليًا ست نقاط أكثر مما كان يملك ليستر سيتي بحلول الجولة الـ 12 من عمر البطولة المحلية، بواقع 31 نقطة للفريق الإسباني و25 لنظيره الإنجليزي الذي كان يحتل وقتها المركز الثالث خلف مانشستر سيتي وآرسنال.

على مستوى التهديف أيضًا يتفوق جيرونا بواقع 29 هدفًا إجماليًا حتى الآن مقابل 25 لليستر سيتي وقتها، ودفاعيًا كان ليستر سيتي قد تلقى 20 هدفًا بحلول الجولة الـ 12 مقابل 15 فقط ضد جيرونا.

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وأخيرًا على مستوى النقاط المتوقع لجيرونا بمعدل جمعهم الحالي لها، فمن المفترض أن يصلوا إلى 98 نقطة، مقابل 81 فقط جمعها ليستر سيتي.