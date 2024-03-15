“ليس للبيع” .. صدمة كبيرة لباريس سان جيرمان في بديل مبابي!

باريس سان جيرمان يبحث عن بديل مبابي من الدوري الإنجليزي...

بدأ باريس سان جيرمان، في الاستعداد لمرحلة ما بعد كيليان مبابي، نجم الفريق الذي ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الحالي، وتسعى إدارة باريس لإيجاد بديلًا للنجم الشاب.

وينتهي عقد مبابي، مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، ليقترب اللاعب صاحب الـ 25 عامًا من الرحيل، متجهًا إلى ريال مدريد.

وبحسب التقارير الصحفية فإن إدارة باريس، بدأت البحث عن بديل مبابي، وربطت الصحافة الفرنسية الفريق الباريسي بالتعاقد مع ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد ليعوض مبابي.

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ورد إريك تين هاج المدير الفني للفريق الإنجليزي على إمكانية رحيل راشفورد، وقال في تصريحات صحفية: "لم نجدد عقده الموسم الماضي، بهدف بيعه في الموسم الحالي، ماركوس جزء من مشروعنا لذا فهو ليس خيارًا للبيع".

وأشارت التقارير إلى أن إدارة مانشستر يونايتد الجديدة، قد تفكر في بيع راشفورد، لتقليل سقف رواتب اللاعبين ضمن عملية إعادة هيكلة الشياطين الحمر بعد سنوات من الفوضى داخل مسرح الأحلام.