ليس لاعب وسط.. برشلونة يستقر على بديل جافي وديكو يُثير الشكوك

هل يُعلن برشلونة عن صفقته الشتوية الأولى؟

يعتزم نادي برشلونة للإعلان عن أول صفقاته الشتوية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك خلال الاجتماع بين المديرين التنفيذيين للنادي ورابطة الدوري الإسباني، وذلك لتعويض المصاب جافي.

وتعرض لاعب الوسط جافي لقطع في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا أمام جورجيا، بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

ويحاول برشلونة تعويض جافي بلاعب يكون أجره 80% بحد أقصى من راتب اللاعب المصاب صاحب الـ19 عامًا، وفقًا لقواعد الدوري الإسباني.

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وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن برشلونة سيضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي صاحب الـ18 عامًا، بدلًا من جافي، لأن لديهم ما يكفي من لاعبين في خط الوسط لاستكمال الموسم، حيث تم التوقيع مع روكي بالفعل.

وأما عن نسبة الـ80%، فلن يتم احتسابها الآن في فاتورة الرواتب، بل سيتم احتسابها في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قد يمنع برشلونة من ضم لاعب آخر في العام المقبل، خاصة وأن النادي يُريد التعاقد مع محورين.

وأثار ديكو المدير الرياضي لبرشلونة الشكوك حول صفقة فيتور، حيث علق قائلًا: "لا يمكننا استبدال جافي بلاعب وسط آخر، لأن السوق لا يوجد به لاعب بمثل هذه الخصائص، ودائمًا هناك تنسيق وحديث بيني وبين تشافي مدرب الفريق".

وعن صفقة فيتور علق ديكو: "سنرى أي مركز يمكننا أن ندعمه في يناير، ومن المؤكد أن مركز فيتور هو المكان الذي سنراهن عليه، ولم يتم الاستقرار على الأمر بعد، ونحن نتحدث وأعتقد أن الأمر سيسر على هذا النحو".