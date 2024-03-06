ليس كيميتش فقط .. السعودية تنافس برشلونة على نجم جديد من بايرن ميونخ

الميركاتو الصيفي يشتعل مبكرًا..

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يبدو أن النجم الدولي الألماني جوشوا كيميتش، لن يكون هو محور الصراع الوحيد بين السعودية ونادي برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي القادم.

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برشلونة إلى جانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، يتنافسون مع المملكة العربية السعودية؛ للتعاقد مع كيميتش، من العملاق الألماني بايرن ميونخ.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أكرم كونور، رغبة السعودية في التعاقد مع النجم الكاميروني ماكسيم تشوبو موتينج، مهاجم بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك في صفقة مجانية.

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تشوبو موتينج ينتهي عقده مع العملاق الألماني، في 30 يونيو من عام 2024؛ ويبدو أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق، من أجل التمديد لأعوامٍ أخرى.

كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن برشلونة يتنافس مع السعودية وأندية من الدوريين الإنجليزي والإيطالي، لخطف النجم الكاميروني البالغ من العمر 34 سنة.

جدير بالذكر أن موتينج، سجل 38 هدفًا وصنع 11 آخرين، خلال 115 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في مختلف المسابقات.

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