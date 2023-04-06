"ليس كيليان سان جيرمان" .. مبابي غاضب من استخدامه في حملة باريس للموسم الجديد!

باريس سان جيرمان أثار غضب مبابي بسبب مقاطع الفيديو الترويجية الخاصة بتذاكر موسم 2023-24..

وجه كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي انتقادًا علنيًا إلى إدارة ناديه، بسبب مقطع فيديو نشره النادي لحث الجمهور على شراء التذاكر الموسمية لموسم 2023-24.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي يتم تفعيله بناء على رغبة اللاعب، وسط تقارير عن رغبة قائد منتخب فرنسا في الرحيل.

باريس سان جيرمان، وفي محاولة لحث جماهيره على شراء التذاكر الموسمية لموسم 2023-24، قام بنشر مقطع فيديو تجاوز الدقيقة، كان مبابي بطله الأوحد تقريبًا.

ورغم ذلك، فإن مبابي يشعر بخيبة أمل بسبب تصرف النادي، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" رسالة مطولة للحديث عن الأمر.

وكتب مبابي: "لقد شاركت للتو في مشاهدة حملة إعادة الاشتراك في تذاكر النادي لموسم 2023-24، لم أكن أعلم في أي وقت بمحتوى المقابلة".

وأضاف: "بدا الأمر وكأنه مقابلة أساسية خلال يم التسويق في النادي، أنا لا أتفق مع هذا الفيديو المنشور، ولهذا السبب أناضل من أجل حقوق الصورة الفردية".

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واختتم مبابي رسالته قائلًا: "باريس سان جيرمان نادٍ كبير وعائلة كبيرة، لكنه ليس كيليان سان جيرمان على وجه الخصوص".