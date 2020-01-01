ليس كلوب.. أرنولد يكشف صاحب الفضل الأول في مسيرته

من هو صاحب الفضل في تألق أرنولد مع ليفربول قبل أن يحوّله كلوب إلى مشروع ديفيد بيكهام جديد؟

قال ترينت ألكسندر أرنولد ظهير نادي ليفربول إنه يرجع الكثير من الفضل إلى عائلته في صناعة مسيرته في ذلك الوقت القصير.

وكان أرنولد قد حطم العديد من الأرقام القياسية من حيث صناعة الأهداف خلال الموسمين الأخيرين، مما جعله محور حديث الكثيرين.

وحول تألقه، أكد أرنولد أن التواجد في ليفربول مع المدرب يورجن كلوب والعديد من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق يجعله يؤدي بشكل أفضل.

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وأضاف: "لا يمكنني الحديث عن أحد قبل عائلتي بالطبع، لقد ضحوا كثيرًا حتى أتمكن من تحقيق حلمي في أن أصبح لاعب كرة قدم محترف"

وتابع: "بالنسبة لمعظم الفتيان في عمري، لم ينجح الأمر ولم يستمروا في الملاعب حتى ارتدوا قميص الفريق الأول، بالنسبة لي هذه كانت مجرد إحصائيات لا تعبر عن شيء يخصني"

وأردف: "لكنني حلمت دائمًا بكرة القدم وشعرت أنه خيار واقعي إذا عملت بجد بما فيه الكفاية، لم يكن أمامي سوى العمل والمساعدة التي قدمتها لي عائلتي جعلت الأمور أسهل بالنسبة لي"

وأكمل: "لم أكن واثقًا بشكل مفرط في أنني سأقوم بكل ذلك، ولكن كنت أعتقد أنني أستطيع الوصول وكنت أؤمن بنفسي وبالعمل الذي أقوم به"

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يذكر أن أرنولد رفقة زميله روبرتسون يعتبرا أفضل صناع للأهداف في العالم خلال الموسمين الأخيرين على الرغم من كونهما ظهيرين.