ليس كسلاً .. ميسي وليفاندوفسكي الأكثر مشياً في قطر 2022

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يتصدر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، وروبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بولندا قائمة أكثر اللاعبين مشيًا على أرض الملعب أثناء المباريات.

النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا، والحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات لأفضل لاعب في العالم يقود بلاده في آخر مشاركة له بكأس العالم فيما يبدو، وتُظهر الإحصائيات من تقارير ملخص ما بعد المباراة أن ميسي يتصدر جميع اللاعبين في كأس العالم لمعظم المسافات المقطوعة بوتيرة مشي (0-7 كم / ساعة).

وتظهر جميع مبارياته الأربع في قائمة أفضل 10 مباريات في البطولة لمسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على طريقة لعب ميسي وليفاندوفسكي المتشابهة في مونديال 2022.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى تصريحات سابقة لخبير كرة القدم البارز "كين إيرلي" خلال كأس العالم 2018: "لقد اكتشف ميسي كيفية الفوز بالمباريات من خلال التحرك بشكل أقل من أي شخص آخر".

أظهرت الأبحاث أن فعاليته كأفضل لاعب في العالم جاءت من خلق مساحة وقضاء الوقت في أكثر المواقع قيمة.

وقال "لوك بورن" عالم البيانات في نادي برشلونة خلال مؤتمر تحليلات رياضية: "نعم هذا بالضبط ما يظهره بحثنا".

نجم بولندا البالغ من العمر 34 عامًا هو اللاعب الوحيد بخلاف ميسي الذي ظهر عدة مرات في قائمة أفضل 10 مسافات مشي تم قطعها خلال المباراة، على الرغم من أنه قطع كيلومترات أكثر بكثير من ميسي.

قائد منتخب بولندا كان اللاعب الأكثر مشيًا على أرض الملعب في البطولة حتى دور ال16 فقطع المهاجم البولندي، الذي سجل 78 هدفاً في 138 مباراة دولية مع بولندا مسافة 10.84 كيلومترات في فوز فريقه 2-0 على السعودية، جاء منها 5.20 كيلومتر بخطى سريعة، وهي الأعلى في البطولة.

ويعتقد ريو فرديناند محلل قنوات بي بي سي ولاعب مانشستر يونايتد السابق أن مدرب بولندا تشيزلاف ميشنيفيتش أضر بمهاجمه من خلال استخدامه بشكل غير صحيح قائلًا: "لديه أفضل مهاجم في العالم عليه منحه فرصة للحصول على الفرص أمام المرمى أشعر بالأسف الشديد على ليفاندوفسكي ضد الأرجنتين كان منعزلًا جدًا".