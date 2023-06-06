ليس كريم بنزيما فقط .. صفقة غير متوقعة من ريال مدريد على أبواب الاتحاد

اسم غير متوقع قد يتم الإعلان عن انتقاله إلى نادي الاتحاد خلال الساعات القادمة

يبدو أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليس الوحيد الذي سينتقل من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الصيف الحالي.

الاتحاد أعلن مساء يوم الثلاثاء، التعاقد مع بنزيما "35 سنة"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وفي عقد حتى 30 يونيو 2026.

ومنذ ساعات قليلة، ودع أخصائي العلاج الطبيعي خوان زاباليتا، نادي ريال مدريد، معلنًا الرحيل بعد عامين مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب زاباليتا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "لا أحب الوداع؛ لكن هذه المناسبة مميزة جدًا.. أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق من أعماق قلبي، على هذين الموسمين".

وأكد أخصائي العلاج الطبيعي، على أن فريق العمل داخل العملاق الإسباني، كان متجانسًا ومليئًا بالعاطفة والاحترام؛ ما ساهم في تحقيق النجاحات.

juan zabaleta instagram

وفي وقتٍ سابق، ترددت أنباء قوية عن طلب بنزيما من زاباليتا، مرافقته في نادي الاتحاد؛ ولذلك فإن رحيله عن ريال مدريد، قد يكون تمهيدًا لصفقة العميد الجديدة؛ خاصة أن بنزيما، قام بوضع لايك "إعجاب"، على منشوره الوداعي.