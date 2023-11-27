فيديو | ليس كريم بنزيما .. جمهور أوزباكستان يفاجئ نجم الاتحاد عقب نهاية مواجهة أجمك

ليس بنزيما وحده من يحظى بشعبية كبرى في أوزباكستان..

ليس النجم الفرنسي كريم بنزيما وحده هو من له شعبية كبرى في أوزباكستان، إذ أن هناك من نجوم الاتحاد السعودي من حظي بتحية حارة من جماهير أجمك أولماليك عقب نهاية مباراة الفريقين.

العميد حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الفريق الأوزبكي على أرض الأخير بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وعقب نهاية المباراة، قامت جماهير أجمك بتوجيه تحية حارة خاصة للبرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط النمور، بحسب فيديو نشره الصحفي الاتحادي الشهير علاء سعيد.

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وخارج الملعب كذلك حاصرت الجماهير البرازيلي، مطالبة إياه بالتوقيع على قمصان لهم، حضر وسطها قميص فريقه السابق ليفربول الإنجليزي.

يشار إلى أن الاتحاد صعد لدور الـ16 من البطولة الآسيوية، إذ ارتفع رصيده للنقطة الـ12 متصدرًا مجموعته، يليه سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي بسبع نقاط، لكن كليهما لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، أما أجمك فيحل أخيرًا دون أي نقاط.