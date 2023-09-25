ليس كريستيانو رونالدو .. من هو الرياضي الذي أبهر طبيب ريال مدريد؟!

خيسوس أولمو لم يختر رونالدو.

SHAHID

يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستويات مبهرة رفقة النصر السعودي في الأسابيع الأخيرة، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري روشن بالرغم من قربه من الـ 40 من عمره.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو الذي خرج طبيب ريال مدريد السابق ولم يختره كأكثر من أبهره على المستوى البدني، يثبت اليوم خطأ خيسوس أولمو عندما تحدث مع مجلة "أيديال" في عام 2020.

وقال أولمو وقتها: "ربما يكون أفضل رياضي تعاملت معه هو جاريث بيل، هو شخص يمكنه بسهولة أن يلعب أي رياضة بسبب طبيعته".

وأضاف: "هو لديه خصائص وراثية غير اعتيادية، وقدرات رياضية كبيرة، ويمكن القول أنه يملك قدرات تقنية أخرى مذهلة".

وأكمل: "هو أكثر من أبهرني بين الجميع في كل الجوانب، على الرغم من أن الأداء قد يكون مختلفًا لأنه يتأثر بعوامل أخرى".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

جدير بالذكر أن جاريث بيل كان قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، ورفض العودة مؤخرًا للعب بعد وصول عرض من نادي ريكسهام.

SHAHID