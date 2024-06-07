ليس فينيسيوس .. روبرتو مارتينيز يختار المنافس الأشرس لمبابي في العالم!

يمتلك نفس صفات الفرنسي

يؤمن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، أن رافائيل لياو نجم ميلان، هو اللاعب الأقرب في العالم للوصول إلى مستوى كيليان مبابي.

لياو يقدم مستويات مميزة مع الروسونيري في الفترة الأخيرة، مما جعله يرتبط بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وظهرت تكهنات حول رغبة الهلال السعودي في ضمه، وسط طموحات هائلة من الجماهير البرتغالية بتألقه وصناعة الفارق في يورو 2024 خلال هذا الشهر.

وفي مقابلة أجراها مع النجم الإنجليزي ريو فيرديناند في برنامج "FIVE Podcast " قال مارتينيز:"لياو يتمتع بملف وصفات محددة للغاية، من الواضح أنه قوي جدًا في المواجهات الفردية، وهو حاسم مثل مبابي بتلك المواقف".

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وأضاف:"عليك أن تمنحه الفرصة لإحداث الفارق بشكل فردي مثل مبابي، لأنه يمتلك الصفات اللازمة والشخصية التي تؤهله للعب في نادٍ متطلب، مثل ميلان الذي يطلب منك الفوز في كل مباراة".

وتابع:"لقد أظهر قدرته على الفوز بالألقاب عندما يساعده الفريق على التعبير عن نفسه في الملعب بالشكل المناسب".

ويرتبط لياو بعقد مع ميلان حتى عام 2028، ويعتبر من أهم جواهر النادي الإيطالي منذ مساعدته على الفوز بلقب الدوري 2022، وهناك آمال حول مساعدته على البرتغال للمنافسة في اليورو بجوار كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديش وروبن دياش وغيرهم من النجوم.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 سنة يعتبر من العناصر المفضلة للمدرب لويس إنريكي، من أجل تعويض مبابي الذي أعلن انتقاله بشكل رسمي إلى ريال مدريد منذ بضعة أيام.