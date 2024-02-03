ليس فنيًا .. سبب غير متوقع وراء استبعاد جوتا في الاتحاد!

تعرف على سبب استبعاد جوتا الحقيقي

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أصبح موقف النجم البرتغالي جوتا معقدًا مع نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، بعدما فشلت محاولات رحيله عن العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن موقفه من المشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة مازالت محل شك!

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وتعاقد الاتحاد مع جوتا خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، ولكنه لم يُشارك مع الفريق، وتم استبعاده من القائمة المحلية في النصف الأول من الموسم.

وكشف الإعلامي فارس الفزي عبر برنامج "دورينا غير" عن سبب ابتعاد جوتا عن المشاركة في مباريات الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وأشار الفزي إلى أن النجم البرتغالي جوتا، يُعاني من إصابة مزمنة جعلته يبتعد عن المشاركة مع العميد في المباريات خلال الفترة الماضية.

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وعن موقف الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، أكد الفزي على أنه سيرحل عن الاتحاد خلال الأيام المقبلة.

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