ليس فقط هداف ... كين دينامو بايرن ميونخ أمام كولن

كين المحرك الأساسي لماكينات بايرن ميونخ أمام كولن...

حقق بايرن ميونخ، فوزًا هامًا وثمينًا على حساب كولن، بهدف دون رد، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الألماني.

وواصل بايرن ميونخ، ملاحقة باير ليفركوزن على صدارة الترتيب، بعد وصوله إلى النقطة 32، بفارق نقطة عن ليفركوزن صاحب المركز الثاني بشكل مؤقت.

وشهدت المباراة مشاركة هاري كين، هداف الفريق البافاري، وكان نجم المباراة بلا منازع، بعد تسجيله هدف الفوز في اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ماذا قدم هاري كين أمام كولن؟

كين دينامو بايرن ميونخ أمام كولن

قدم هاري كين، أداءً مميزًا مع الفريق البافاري أمام كولن استحق به عن استحقاق لقب رجل المباراة، بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد، وبخلاف الهدف واصل النجم الإنجليزي، مستواه المميز مع بايرن.

في مطلع المباراة صنع هاري كين فرصة محققة لزميله ساني، ولكن النجم الألماني أهدرها، ليستمر كين في الظهور بشكل مميز في دوره الجديد الذي كلفه به المدرب توماس توخيل.

تحركات هاري كين في مباراة الليلة، بالرغم من أنها كانت بعيدة عن منطقة جزاء كولن، إلا انها شكلت خطورة كبيرة، خاصة مع تقدم كين في الأوقات وتمركزه الصحيح في الوقت المناسب، كما حدث في كرة الهدف.

ويبدو أن الوافد الجديد للدوري الألماني، يصمم أن يحصل على لقب هداف المسابقة باقتدار، ويواصل التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني ويصل إلى الهدف الثامن عشر له وبفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه.