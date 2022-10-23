ليس فقط كاسيميرو .. مارتينيز يخطف الأنظار باحتفاله الخاص مع مشجع!

مارتينيز يدخل قلوب عشاق مانشستر يونايتد

لا يوجد ما هو أجمل من اللقطات الدرامية في كرة القدم، هذه اللحظات التي تلعب فيها المشاعر الدور الأكبر تصبح تاريخية ورائعة، بل ولا تنسى أبدًا من أذهان الجماهير التي تتعلق بمثل هذه الأحداث من اللعبة.

في قمة إنجلترا يوم أمس، كانت المواجهة درامية للغاية في أحداثها بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث تقدم الأخير بهدف جورجينو في الدقيقة 87 عبر ضربة جزاء، ثم تعادل الشياطين الحمر من خلال كاسيميرو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بالطبع تحولت احتفالات عناصر يونايتد إلى لقطات مؤثرة الكل فيها يندفع نحو الجماهير وبالطبع تصدرت صورة احتفال كاسيميرو الجنوني المشهد، ولعل أبرز اللقطات كان رؤية ليساندرو مارتينيز وهو يحتفل مع أحد الأنصار، والتقطت عدسات الكاميرات هذا الاحتفال، ونشره الأرجنتيني نفسه على تويتر وكتب عليه: "يا رفيقي، لا أعرفك لكننا في هذا معًا. القتال حتى النهاية".

فعلى الرغم من التخوفات حول لاعب أياكس السابق بسبب قصر قامته، إلا أنه استطاع أن يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة المدرب إريك تين هاج، ودخل إلى قلوب الجماهير بعروضه المميزة، والآن بات يحاول التواصل معهم بصورة مباشرة.

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جدير بالذكر أن ماريتينز يستعد رفقة زملائه لمواجهة فريق شريف في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، ومن الوارد أن يتواجد في هذا اللقاء على دكة البدلاء من أجل المداورة بين العناصر.