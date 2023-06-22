ليس فقط زوجته .. "صديق الأمس" حسم صفقة جوندوان لبرشلونة

من تسبب في انتقال جوندوان لبرشلونة؟

تحدث مهاجم البلوجرانا، روبرت ليفاندوفسكي، عن زميله السابق ببوروسيا دورتموند، والحالي ببرشلونة، إلكاي جوندوان.

وانتقل جوندوان إلى برشلونة، قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد يمتد لموسمين مع خيار تجديد عام آخر.

وفي حديث ليفاندوفسكي لأحد الصحف البولندية، قال: "ناقشت جوندوان في إمكانية انضمامه لبرشلونة، وطلبت منه التوقيع مع البلوجرانا".

وأضاف: "وتحدثنا عن وجوده بالفريق، وكيف سيكون مؤثرًا، كما أن النادي عاد بقوة لينافس على دوري أبطال أوروبا".

فكان الحديث عاملاً أساسيًا، حتى اتخذ جوندوان الخطوة الحاسمة للتوجه نحو الكامب نو.

الجدير بالذكر أن، حقق جوندوان الثلاثية مع مانشستر سيتي، بعد ظهوره بشكل مثالي طوال الموسم.