ليس فقط زوجته .. "صديق الأمس" حسم صفقة جوندوان لبرشلونة

تحدث مهاجم البلوجرانا، روبرت ليفاندوفسكي، عن زميله السابق ببوروسيا دورتموند، والحالي ببرشلونة، إلكاي جوندوان.
وانتقل جوندوان إلى برشلونة، قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد يمتد لموسمين مع خيار تجديد عام آخر.
وفي حديث ليفاندوفسكي لأحد الصحف البولندية، قال: "ناقشت جوندوان في إمكانية انضمامه لبرشلونة، وطلبت منه التوقيع مع البلوجرانا".
وأضاف: "وتحدثنا عن وجوده بالفريق، وكيف سيكون مؤثرًا، كما أن النادي عاد بقوة لينافس على دوري أبطال أوروبا".
فكان الحديث عاملاً أساسيًا، حتى اتخذ جوندوان الخطوة الحاسمة للتوجه نحو الكامب نو.
الجدير بالذكر أن، حقق جوندوان الثلاثية مع مانشستر سيتي، بعد ظهوره بشكل مثالي طوال الموسم.
اختيارات المحررين
- بعد رقم 10 ليفربول الجديد .. رحلة الرقم الذهبي من ميسي إلى ماك أليستر!
- مبابي وقائد الثلاثية والكثير من النجوم إلى السعودية .. أبرز الصفقات المتوقعة في صيف 2023
- "ادفنوني هنا" وآخر طلب التجنيس .. نجوم أجانب ردوا الجميل للسعودية
- نجوم برشلونة ونيمار وظهير ريال مدريد .. هؤلاء يمكن شرائهم مقابل رواتب دوري روشن!
- من بديل سيرجيو بوسكيتس؟ سبعة لاعبين على برشلونة محاولة ضمهم بعد رحيل أسطورة الفريق