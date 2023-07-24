ليس فقط ريال مدريد .. خمسة أندية تتصارع على مبابي

من يحسم صفقة مبابي لصالحه؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن نادي باريس سان جيرمان قد تلقى عروضًا من أكثر من نادي للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

ويعاني مبابي من أزمة كبيرة مع إدارة باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، وتم استبعاده من رحلة الفريق الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، بسبب رفضه تجديد عقده ورغبته في الرحيل مجانًا بنهاية عقده.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" فقد تواصل أكثر من خمس أندية بنادي باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، لطلب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، ومنهم أندية في الدوري الإنجليزي، وأن خلال الأيام القادمة سيحدث تطورات كثيرة في مستقبل النجم الفرنسي.

وأوضحت الشبكة، أن الخمس أندية منهم فريقين أو ثلاثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والأندية الأخرى من إيطاليا وإسبانيا والسعودية ".

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي وإنتر ميلان، طلبوا ضم مبابي من إدارة باريس سان جيرمان.

ويتبقى عام في عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان، ويحق له الرحيل مجانًا الموسم القادم، وتسعى إدارة النادي الباريسي لحل أزمة النجم الفرنسي سريعًا حتى لا يرحل مجانًا.

وارتبط مبابي ارتباط وثيق بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، وأكدت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان واثقة أن النجم الفرنسي اتفق مع الفريق الملكي.