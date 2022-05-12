ليس فقط بالتصريحات .. ميسي يُظهر دعمه الكامل إلى لاوتارو

تضامن ليونيل ميسي في تصريحاته بعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بالكامل مع لاوتارو مارتينيز.

قرر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن يُظهر دعمه الكامل إلى لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، رغم التراجع الواضح في حالته الفنية خلال بطولة كأس العالم 2022.

لاوتارو يعيش لحظة ضبابية واضحة في منطقة الجزاء خلال كأس العالم، لكن ميسي، إلى جانب ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، قررا عدم التخلي عن لاوتارو مارتينيز.

سكالوني لا يمكنه نسيان أن لاوتارو كان له دور أساسي في مسيرته المثالية مع منتخب الأرجنتين، وأنه أكثر اللاعبين تسجيلًا تحت قيادته برصيد 21 هدفًا.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، ألقت الضوء على أن ميسي، الذي تربطه علاقة قوية وصداقة متينة مع لاوتارو، كان يحاول مساعدة لاعب إنتر الإيطالي بشكل متكرر خلال مباراة أستراليا في دور الستة عشر من كأس العالم 2022.

ميسي بحث عن تقديم أكثر من فرصة إلى لاوتارو مارتينيز أمام أستراليا، لكن تصرف اللاعب في كل فرصة خطيرة كان سيئًا وكانت تسديدته الأخيرة تخرج بعيدة عن المرمى.

وكان ميسي أحد أكبر من قدموا الدعم إلى لاوتارو بعد مباراة أستراليا، حيث قال في تصريحات لشبكة "TyC Sports" الأرجنتينية: "لاوتارو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، فهو مهاجم ينجح في تسجيل الأهداف، الآن من المهم أن يكون جيدًا لما هو قادم".