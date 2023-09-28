بعد هيمنته على سوق الانتقالات .. الدوري السعودي يهدد "حكام" أوروبا أيضاً!

دوري روشن مازال يبحث عن التطوير

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لن يتوقف دوري روشن السعودي عند نقطة ضم أفضل اللاعبين والمدربين من قارة أوروبا، بل اتجه أيضًا للتفاوض مع صفوة الحكام لاستمرار تطوير المنظومة.

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ونجحت أندية دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ضم أبرز اللاعبين في الأندية الأوروبية، مما جعل الدوري حديث العالم.

وأشارت صحيفة "تايمز" الإنجليزية إلى أن مسؤولي دوري روشن تحدثوا بالفعل مع حكام الصفوة في أوروبا، بما فيهم من ظهروا في بطولة كأس العالم قطر 2022، لاستطلاع رأيهم بشأن التفرغ التام للتحكيم في المسابقات السعودية.

وأضافت الصحيفة أن السعودية تتطلع لتعيين حكام بارزين من الدوري الإنجليزي وجميع أنحاء أوروبا، للتفرغ للعمل وإدارة المباريات، بعد أن تم إنفاق أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني خلال صيف 2023 لضم لاعبين.

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وأكدت الصحيفة على أن فكرة تعاقد دوري روشن مع صفوة الحكام، قد تكون مصدر قلق كبير للدوريات الأوروبية، وأن السعودية ستحاول التعاقد معهم خلال الـ6 أشهر القادمة، كمرحلة أخرى لتطوير مسابقة دوري روشن.

ويصل راتب الحكم من 120 إلى 300 ألف جنيه إسترليني سنويًا في إنجلترا، والذي سيكون ضئيلًا أمام الرواتب المقترحة من جانب السعودية.

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