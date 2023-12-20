ليس عبد الإله العمري .. ستيفن جيرارد يطلب ضم مدافع النصر للاتفاق

مدرب الاتفاق كان قد أكد نيته اقتحام السوق المحلي بقوة خلال يناير القادم

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بدأت إدارة الاتفاق تنفيذ طلبات المدرب ستيفن جيرارد بشأن دعم الفريق باللاعبين المحليين خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

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المدرب الإنجليزي كان قد أعلن نيته ضم عددًا من اللاعبين المحليين للاتفاق خلال يناير القادم، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق أن الإدارة حددت بعض نجوم كبار الدوري السعودي من لاعبي المنتخب لمحاولة الحصول على توقيعهم خلال الميركاتو الشتوي مع تعهدها بوضع بند في عقودهم يضمن لهم اللعب بانتظام وإلا يحق لهم فسخ عقودهم.

صحيفة الرياضية أكدت صباح اليوم أن جيرارد طلب من إدارة الاتفاق التعاقد مع عبد الله مادو مدافع النصر خلال السوق الشتوي، مشيرة إلى أن المسؤولين أرسلوا استفسارًا لإدارة الفريق العاصمي بالفعل حول إمكانية الحصول على المدافع السعودي لكن لم يصلهم الرد بعد.

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وأفادت الصحيفة أن قلب الدفاع ليس المركز الوحيد الذي يرغب جيرارد بدعمه باللاعبين المحليين خلال يناير، بل كذلك محور الوسط والظهير الأيسر.

يُشار إلى أن مادو مرتبط مع النصر بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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