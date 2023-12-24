ليس عبدالرزاق حمدالله .. تحديد أول الراحلين عن الاتحاد ومكالمة من جاياردو مع نجم إنتر لخلافته

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يقود الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، المفاوضات مع اللاعبين الذين يريد ضمهم في الشتاء المقبل بنفسه، أملًا في اختصار الوقت لإقناعهم بالقدوم في أوائل يناير.

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الأرجنتيني في حاجة ماسة لتدعيم صفوف فريقه في كافة المراكز تقريبًا في الشتاء، إذ يعاني العميد من إصابات بالجملة وتراجع كبير في مستوى أكثر من لاعب.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي هو أول الراحلين عن صفوف النمور في الشتاء، بقرار من جاياردو، الذي يفضل الاعتماد على الحارس المحلي عبدالله المعيوف فيما تبقى من الموسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يتم التعاقد مع حارس أجنبي بدلًا من جروهي، إنما سيسعى المسؤولون لضم حارس محلي، لترك مساحة للتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز آخر.

أما عن خليفة جروهي من الأجانب، فسيكون في مركز الهجوم، فبحسب صحيفة "El Deportivo" فإن جاياردو أجرى بنفسه اتصالات مع التشيلي أليكس سانشيز؛ مهاجم إنتر الإيطالي، لإقناعه بالتوقيع للعميد في يناير.

وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتين يتمنى ضم التشيلي منذ أن كان مدربًا لريفر بليت، لكن وقتها لم تفلح محاولاته إلا أنه يحاول هذه المرة استغلال أنه لم يعد أساسيًا في صفوف النيراتزوري، لكن المفاجأة كانت في رد سانشيز الذي رفض محاولات جاياردو، وأخطره أنه يريد الاستمرار في اوروبا.

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