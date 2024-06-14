"ليس ضمن الأفضل".. زميل كريستيانو رونالدو السابق يخالفه بشأن الدوري السعودي!

البرتغالي يؤكد أن تلك هي بطولة اليورو الأخيرة للدون

من ينسى النجم البرتغالي ريكاردو كواريزما الذي قدم لمحات فنية لا يمكن نسيانها سواء مع منتخب البرتغال أو الأندية العديدة التي لعب لها؟.

كان زميله في مسيرته الطويلة مع منتخب البرتغال هو كريستيانو رونالدو، وحققا سويًا لقب كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 في أهم إنجاز بتاريخ كرة القدم البرتغالية.

وتحدث كواريزما في تصريحات نشرتها صحيفة "أوجوجو" البرتغالية على هامش مناسبة عملية تخصه: "أتوقع من رونالدو ما يقدمه دائمًا، إنه يأخذ الفريق إلى الأمام".

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وأشاد كواريزما بخوض زميله السابق بطولة أمم أوروبا للمرة السادسة على التوالي، ناصحًا الكل بأنه "إذا حدثت أي أمور غير جيدة، فدعوه يحلها وحده، كلنا نعرف قدرته التنافسية".

لكن كواريزما أشار إلى أن هذه البطولة "هي بالتأكيد آخر بطولة يورو بالنسبة له، وسيستمتع بها على أكمل وجه".

كما أشار إلى خلافه مع رونالدو بشأن مستوى الدوري السعودي، مؤكدًا أن "الدوري السعودي ليس من أفضل 5 دوريات العالم".