ليس زيدان .. مارسيلو يختار المدرب الذي غير حياته في ريال مدريد

مارسيلو يتحدث عن ريال مدريد!

تحدث لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، مارسيلو، عن فترته بريال مدريد، وأفضل زملائه بالفريق، والمدرب المؤثر بمسيرته.

وانضم مارسيلو لنادي أولمبياكوس، في صيف 2022، وكان قد أعلن النادي اليوناني فسخ تعاقده مع البرازيلي، بعد أشهر قليلة من انضمامه.

وتحدث مارسيلو لصحيفة ESPN، عن فترته بريال مدريد ومدربه المفضل قائلًا:" أفضل فترة مورينيو، فهو متخصص في الوصول إلى رأسك، لقد غيرتني إلى أن أكون عدوانيًا ومقاتلًا".

وأضاف:" أما عن إدارة الفريق، فأكون في صف زيدان، لقد أبقى الجميع سعداء".

وفي حديثه عن رونالدو قال:" من الواضح أنه لم يعد يتمتع بالسرعة التي كان يتمتع بها من قبل، لكن يمكنه اللعب مع أي نادي في العالم، لقد قدم دائمًا الأفضل لفرقه".

ويقال أن البرازيلي، مارسيلو، قد ينضم إلى زميله السابق رونالدو بالاتحاد السعودي، لكن لم يتأكد شيء بعد.